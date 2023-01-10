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Постер к 1-му сезону сериала Принцесса без короны
Киноафиша Сериалы Принцесса без короны Сезоны Сезон 1

Taçsız Prenses
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 13
Продолжительность сезона 32 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Принцесса без короны»

В 1-м сезоне сериала «Принцесса без короны» в центре событий оказывается 10-летняя девочка по имени Масал с непростой судьбой. Мама воспитывала ее в иллюзиях, что мир полон добра и света. Но после того, как родительница с сердечным приступом попала в больницу, малышка стала стремительно взрослеть. На ее плечи легли тяготы заботы о себе и родительницы. Теперь улицы Стамбула уже не казались главной героине такими волшебными. Она стала лгать людям, использовать их в своих целях и красть. Встреча с учителем по имени Эвгин изменила ее жизнь. Девочка вновь поняла, что в этом ужасном мире она не одинока. Своим оптимизмом и заботой он вернул ей надежду.

Список серий сериала Принцесса без короны График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 января 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
17 января 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
24 января 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
31 января 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
21 февраля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
28 февраля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
7 марта 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
14 марта 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
21 марта 2023
Episode 10
Сезон 1 Серия 10
28 марта 2023
Episode 11
Сезон 1 Серия 11
17 июня 2023
Episode 12
Сезон 1 Серия 12
19 июня 2023
13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
24 июня 2023
График выхода всех сериалов
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