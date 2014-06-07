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Постер к 1-му сезону сериала Высокая кухня
Киноафиша Сериалы Высокая кухня Сезоны Сезон 1

Высокая кухня 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 июня 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Высокая кухня»

В 1-м сезоне сериала «Высокая кухня» в центре событий оказывается молодая девушка по имени Мария. Ей было 10 лет, когда ее мама ушла из жизни. Овдовевший отец, который души не чаял в своей супруге, долго не мог смириться с утратой. Он погрузился в работу и совсем забыл о дочери. Когда Маша выросла, у ее отца появилась другая женщина. Несмотря на то что девушка искренне желала счастья отцу, она не смогла найти общий язык с мачехой. После очередной перебранки юная Маша собрала вещи и ушла из дома во взрослую жизнь. В эту ночь она решает весело провести время в ночном клубе. Девушка даже не догадывалась, к чему приведет ее невинное желание...

Список серий 1-го сезона сериала «Высокая кухня» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 июня 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
7 июня 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
7 июня 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 июня 2014
График выхода всех сериалов
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