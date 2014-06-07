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Высокая кухня
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Высокая кухня
12+
Год выпуска
2014
Страна
Россия
Эпизод длится
50 минут
Телеканал
Россия 1
Список сезонов сериала «Высокая кухня»
Сезон 1
4 эпизода
7 июня 2014
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