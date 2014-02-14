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Постер к 1-му сезону сериала Я буду ждать тебя всегда
Киноафиша Сериалы Я буду ждать тебя всегда Сезоны Сезон 1

Я буду ждать тебя всегда 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 февраля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Я буду ждать тебя всегда»

В 1-м сезоне сериала «Я буду ждать тебя всегда» Алена становится студенткой заочного курса сельскохозяйственной академии и возвращается в деревню, чтобы помогать бабушке. За ней тут же начинает ухаживать ее друг детства, недавно вернувшийся из армии. Он даже просит соседку Алены замолвить за него словечко перед девушкой. Алена отказывает ему, решительно заявляя, что под венец отправится только с любимым мужчиной. Вскоре бабушка-бухгалтер пристраивает внучку к себе на службу. Толик все чаще прикладывается к бутылке, не в силах вынести отказа. В это время из Британии прилетает молодой человек, который является сыном Алениного начальника.

Список серий 1-го сезона сериала «Я буду ждать тебя всегда» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 февраля 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 февраля 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 февраля 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 февраля 2014
График выхода всех сериалов
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