Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Topor 1945. Kenigsberg 2023, season 1

Topor 1945. Kenigsberg season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Topor 1945. Kenigsberg Seasons Season 1

Топор 1945. Кенигсберг 16+
Title Сезон 1
Season premiere 9 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 2
Runtime 1 hour 40 minutes
"Topor 1945. Kenigsberg" season 1 description

Молодые бойцы советской армии находят немецкий клад. Четвертая часть военной драмы о подвигах Ивана Родина и его боевых товарищей. Зима 1945 года. Советская Армия активно наступает на Восточную Пруссию, приближая победу. В разведроту Одинцова отправляют молодых ребят без боевого опыта. Он принимает решение не рисковать и оставляет их охранять тыл в небольшом поместье вместе с раненым Родиным. Неожиданно один из бойцов находит клад с драгоценностями. Хозяин поместья признается, что его тут оставили немцы. Вскоре становится понятно, что они не забыли про спрятанные сокровища.

Series rating

5.1
Rate 12 votes
"Topor 1945. Kenigsberg" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
9 May 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
9 May 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more