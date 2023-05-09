Молодые бойцы советской армии находят немецкий клад. Четвертая часть военной драмы о подвигах Ивана Родина и его боевых товарищей. Зима 1945 года. Советская Армия активно наступает на Восточную Пруссию, приближая победу. В разведроту Одинцова отправляют молодых ребят без боевого опыта. Он принимает решение не рисковать и оставляет их охранять тыл в небольшом поместье вместе с раненым Родиным. Неожиданно один из бойцов находит клад с драгоценностями. Хозяин поместья признается, что его тут оставили немцы. Вскоре становится понятно, что они не забыли про спрятанные сокровища.