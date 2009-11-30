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Постер к 1-му сезону сериала Хозяйка тайги
Киноафиша Сериалы Хозяйка тайги Сезоны Сезон 1

Хозяйка тайги 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 ноября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хозяйка тайги»

В 1-м сезоне сериала «Хозяйка тайги» действие происходит в таежных краях, где действует аффинажный завод. На него давно покушаются представители местных элит. Охраной завода занимается некто Золотарев, который собирается инициировать захват машины инкассаторов. На ней каждый день доставляют золото с прииска на комбинат. Для того чтобы осуществить задуманное, он увольняет персонал и ставит на их место своих ребят. Среди уволенных оказывается морпех Костя. По дороге в город он видит, как совершается захват инкассаторской машины. В перестрелке парень получает ранение. Кроме него, очевидцем преступления становится егерь Василиса.

Список серий 1-го сезона сериала «Хозяйка тайги» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
30 ноября 2009
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 декабря 2009
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 декабря 2009
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 декабря 2009
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
3 декабря 2009
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
8 декабря 2009
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
9 декабря 2009
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
10 декабря 2009
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
14 декабря 2009
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
15 декабря 2009
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
16 декабря 2009
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
17 декабря 2009
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
21 декабря 2009
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
22 декабря 2009
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
23 декабря 2009
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
24 декабря 2009
График выхода всех сериалов
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