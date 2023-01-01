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Хозяйка тайги
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Хозяйка тайги
16+
Год выпуска
2009
Страна
Россия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
НТВ
Список сезонов сериала «Хозяйка тайги»
Сезон 1
16 эпизодов
30 ноября 2009 - 24 декабря 2009
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