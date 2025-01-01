Меню
Невозможные шутники
Цитаты
Цитаты из ТВ-шоу Невозможные шутники
Рассказчик
[Саркастическое предупреждение] Предупреждение, следующий выпуск содержит сцены откровенной глупости среди lifelong друзей, которые соревнуются, чтобы посрамить друг друга.
Сал Вулкано
Добро пожаловать в Уайт Касл, сука
Joe Gatto
Родни, держись подальше от света!
Sal Vulcano
Это понос?
Sal Vulcano
Я бы хотел почувствовать твои губы своими губами
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Сэл Вулкано
Sal Vulcano
Джо Гатто
Joe Gatto
