Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Вторая жизнь удивительных автомобилей (2018), 5 сезон
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
Вторая жизнь удивительных автомобилей
Сезоны
Сезон 5
Car Masters: Rust to Riches
12+
Оригинальное название
Season 5
Название
Сезон 5
Премьера сезона
13 декабря 2023
Год выпуска
2023
Количество серий
8
Продолжительность сезона
5 часов 20 минут
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
8.3
IMDb
Написать отзыв
Список серий телешоу Вторая жизнь удивительных автомобилей
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Ставки повышаются
Upping the Ante
Сезон 5
Серия 1
13 декабря 2023
Жми на газ
Hit the Gas
Сезон 5
Серия 2
13 декабря 2023
Мужская берлога капитана
Captain Man-Cave
Сезон 5
Серия 3
13 декабря 2023
Франкентанк
Franken-Tank
Сезон 5
Серия 4
13 декабря 2023
Прокачай и продай?
Upgrade and Paid?
Сезон 5
Серия 5
13 декабря 2023
Покинуть судно
Abandon Ship
Сезон 5
Серия 6
13 декабря 2023
Божественный дизайн
Divine Design
Сезон 5
Серия 7
13 декабря 2023
Пойти на риск
Going For Broke
Сезон 5
Серия 8
13 декабря 2023
График выхода всех сериалов
Выжил — но победа ли это? Что стало с Тирионом Ланнистером после финала «Игры престолов»
Эту серию «Симпсонов» едва не вырезали из-за слишком мрачного сюжета: теперь у нее рейтинг 8,6
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667