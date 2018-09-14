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Постер телешоу Вторая жизнь удивительных автомобилей
Постер телешоу Вторая жизнь удивительных автомобилей
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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Киноафиша Сериалы Вторая жизнь удивительных автомобилей

Вторая жизнь удивительных автомобилей (2018 - …)

Car Masters: Rust to Riches 12+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 21 час 20 минут
О чем телешоу

«Вторая жизнь удивительных автомобилей» – шоу, которое заставляет зрителей увидеть старые и пыльные машины с другой стороны. В шоу участвует команда профессиональных автомехаников, которые превращают старые и заброшенные автомобили в настоящие произведения искусства.

 

Оно интересно тем, что в каждом эпизоде главные герои путешествуют по стране в поисках машин, которые уже давно ушли из моды или сломались. Затем команда приступает к восстановлению каждого автомобиля с нуля, превращая его в уникальное транспортный средство с помощью своего таланта и профессиональных навыков.

 

«Вторая жизнь удивительных автомобилей» – шоу, которое находится на стыке автомобильной индустрии, общественного творчества и ремесла. Участвуют в нем самые талантливые автомеханики, красильщики, металлурги и мастера, которые заявляют о своих талантах и вдохновляют зрителей.

Вторая жизнь удивительных автомобилей - трейлер
Вторая жизнь удивительных автомобилей
трейлер
В ролях
В ролях
Шон Пайлот
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Вторая жизнь удивительных автомобилей - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 8 эпизодов
Вторая жизнь удивительных автомобилей - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 8 эпизодов
Вторая жизнь удивительных автомобилей - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 8 эпизодов
Вторая жизнь удивительных автомобилей - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2022, 8 эпизодов
Кадры из телешоу
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