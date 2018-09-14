«Вторая жизнь удивительных автомобилей» – шоу, которое заставляет зрителей увидеть старые и пыльные машины с другой стороны. В шоу участвует команда профессиональных автомехаников, которые превращают старые и заброшенные автомобили в настоящие произведения искусства.

Оно интересно тем, что в каждом эпизоде главные герои путешествуют по стране в поисках машин, которые уже давно ушли из моды или сломались. Затем команда приступает к восстановлению каждого автомобиля с нуля, превращая его в уникальное транспортный средство с помощью своего таланта и профессиональных навыков.

«Вторая жизнь удивительных автомобилей» – шоу, которое находится на стыке автомобильной индустрии, общественного творчества и ремесла. Участвуют в нем самые талантливые автомеханики, красильщики, металлурги и мастера, которые заявляют о своих талантах и вдохновляют зрителей.