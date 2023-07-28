Menu
Terzi 2023, season 2

Terzi season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Terzi Seasons Season 2

Terzi 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 28 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 28 minutes
"Terzi" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Тайна портного» Эсфет снова сбегает от отца и жениха. Дмитрий злится на Фарука, обвиняя его в недосмотре за девушкой. Тем временем Фирузе принимает предложение Сулюн, а Пейами обнаруживает ее истинную личность. Сомнения Дмитрия ставят Пейами в затруднительное положение и вынуждают его принять решительные меры. Во время примерки платья между ним и Фирузе неожиданно вспыхивают искры. Парень решает воспользоваться возможностью, чтобы узнать больше о ситуации в семье девушки. Стычка на ранчо заканчивается неожиданной трагедией. Теперь в руках портного оказываются несколько жизней.

Series rating

6.1
Rate 11 votes
Terzi List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 2 Episode 1
28 July 2023
Episode 2
Season 2 Episode 2
28 July 2023
Episode 3
Season 2 Episode 3
28 July 2023
Episode 4
Season 2 Episode 4
28 July 2023
Episode 5
Season 2 Episode 5
28 July 2023
Episode 6
Season 2 Episode 6
28 July 2023
Episode 7
Season 2 Episode 7
28 July 2023
Episode 8
Season 2 Episode 8
28 July 2023
TV series release schedule
