Во 2-м сезоне сериала «Тайна портного» Эсфет снова сбегает от отца и жениха. Дмитрий злится на Фарука, обвиняя его в недосмотре за девушкой. Тем временем Фирузе принимает предложение Сулюн, а Пейами обнаруживает ее истинную личность. Сомнения Дмитрия ставят Пейами в затруднительное положение и вынуждают его принять решительные меры. Во время примерки платья между ним и Фирузе неожиданно вспыхивают искры. Парень решает воспользоваться возможностью, чтобы узнать больше о ситуации в семье девушки. Стычка на ранчо заканчивается неожиданной трагедией. Теперь в руках портного оказываются несколько жизней.