Сериал с рейтингом 100% на Rotten Tomatoes: сколько сезонов Pluribus («Из многих») мы увидим на самом деле

Кто сказал, что «Невский» не смогут превзойти? НТВ делает ставку на «Лешего» — уникальные кадры со съемочной площадки уже в Сети

8 сезон «Скорой помощи» на НТВ: дата выхода, график серий и новые истории о спасении, где ставки выше, чем когда-либо

Тест для любителей кино и книг: вспомните 5 советских экранизаций Достоевского по одному кадру

Еврей по паспорту, русский лишь душой? Национальность Чебурашки спустя полвека наконец-то рассекретил «Союзмультфильм»

DC пошли с козырей: главный злодей из комиксов дебютирует во втором «Супермене» Джеймса Ганна — даже Лексу Лютору придется стать героем

Тест на внимательность: вспомните, что пропало на 5 кадрах из культовых фильмов СССР

«Анимация лучше, чем в самом аниме»: фанатам «Соло левелинга» покажут арку, которой нет в манхве – но на 3-й сезон не надейтесь

«Напоминает мне Нормана!»: на Reddit выбрали 3 сериала с вайбом «Мотеля Бейтса» – у каждого не меньше 8.0 на IMDb

От Демогоргона до Векны: вспоминаем, что за монстры были в «Очень странных делах» – за 3 года ожидания финала вы могли забыть