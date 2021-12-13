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Постер к 1-му сезону сериала Спящий сад
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Киноафиша Сериалы Спящий сад Сезоны Сезон 1

Chen Shui Hua Yuan 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Спящий сад»

В 1-м сезоне сериала «Спящий сад» главными действующими лицами становятся популярный блогер Сяо Сяо и психолог-консультант Линь Шэнь. Сначала они вступают в конфликт на съемках телевизионного шоу, а после случайно оказываются коллегами. По стечению обстоятельств Сяо Сяо подает заявку на должность помощника Линь Шэня. Она хочет расширить свои знания в области психоанализа, изучив профессиональные аспекты. Работая вместе, герои изменили мнение друг о друге, а также помогли многим пациентам справиться с эмоциональными проблемами или преодолеть кризис. Линь Шэнь многому научил Сяо Сяо...

Список серий 1-го сезона сериала «Спящий сад» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
13 декабря 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 декабря 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
13 декабря 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
14 декабря 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
20 декабря 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
21 декабря 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
27 декабря 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
28 декабря 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
3 января 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
4 января 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
10 января 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
11 января 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
17 января 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
18 января 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
24 января 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
25 января 2022
График выхода всех сериалов
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