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Постер к 1-му сезону сериала Искупление
Киноафиша Сериалы Искупление Сезоны Сезон 1

Kefaret
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 35
Продолжительность сезона 70 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Искупление »

В 1-м сезоне сериала «Искупление» жизнь главной героини была похожа на сказку, однако она лишилась всего, что имела, в одночасье. Она покинула родной дом, часто переезжала и всеми силами стремилась отыскать свое место в этом мире. Так прошло 20 лет. И вот однажды произошло то, что заставило женщину вернуться туда, где она провела ранние годы своей жизни. Вернувшись в родные края, героиня поняла, что в родном поселении все осталось по-прежнему. Теперь главной героине придется искупить свои грехи – и лишь после этого она сможет начать жизнь с чистого листа и проложить себе дорогу к счастью.

Список серий 1-го сезона сериала «Искупление » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 ноября 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
29 ноября 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
6 декабря 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
13 декабря 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
20 декабря 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
27 декабря 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
3 января 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
10 января 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
17 января 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
24 января 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
31 января 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
7 февраля 2021
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
14 февраля 2021
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
21 февраля 2021
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
28 февраля 2021
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
7 марта 2021
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
14 марта 2021
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
21 марта 2021
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
28 марта 2021
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
4 апреля 2021
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
11 апреля 2021
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
18 апреля 2021
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
25 апреля 2021
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
2 мая 2021
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
9 мая 2021
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
16 мая 2021
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
23 мая 2021
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
30 мая 2021
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
6 июня 2021
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
13 июня 2021
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
20 июня 2021
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
1 июля 2021
Серия 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
8 июля 2021
Серия 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
15 июля 2021
Серия 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
29 июля 2021
График выхода всех сериалов
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