Стало известно, кто сыграет убийц во втором сезоне антологии Райана Мерфи «Монстр»

Второй сезон многосерийной антологии Netflix о маньяках «Монстр» обзавелся исполнителями главных ролей. Как сообщает Deadline, в следующей части сериала от исполнительного продюсера Райана Мерфи ведущих персонажей сыграют Купер Кох («Они/их») и Николас Александр Чавес («Главная больница»).

Первый сезон повествует о знаменитом серийном убийце Джеффри Дамере в исполнении Эвана Питерса. В продолжении же речь пойдет о братьях-убийцах Эрике и Лайле Менендесах. Кокс сыграет первого, а Чавес, соответственно, воплотит образ второго.

Громкая история произошла почти три десятилетия назад. В 1996 году суд присяжных признал Эрика и Лайла виновными в убийстве своих родителей, приговорив их к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Во время следствия Менендесы долго отпирались, однако в конце концов признались в содеянном. Эрик и Лайл утверждали, что причиной их жестокости стало не желание заполучить огромное наследство, а физическое, эмоциональное и сексуальное насилие со стороны их отца Хосе Менендеса. Совсем недавно в их деле появилась новая глава — братья подали документы с просьбой о проведении нового слушания.

Какая именно часть их жизни будет отражена в «Монстре», пока неясно. В то же время сервис Netflix параллельно готовит об убийцах документальный фильм. Сериал «Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов» выйдет в 2024 году.