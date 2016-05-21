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Постер к 1-му сезону сериала Запах лаванды
Киноафиша Сериалы Запах лаванды Сезоны Сезон 1

Запах лаванды 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 мая 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 16 минут
О чем 1-й сезон сериала «Запах лаванды»

В 1-м сезоне сериала «Запах лаванды» Галина Андреевна была в ужасе, когда ее единственный сын Максим привел в дом безграмотную девушку из детского дома, которая работает маляром. Интеллигентка Галина Андреевна не сомневается, что Максу она не пара. Однако молодой человек ушел за Варей следом и случайно вытащил ее из-под колес автомобиля, за рулем которого находился водитель в состоянии алкогольного опьянения. Варя осталась инвалидом, а Максим погиб. Теперь женщин связывает боль утраты любимого человека. При этом каждая винит другую в гибели Максима. Обе остаются со своим горем наедине и нуждаются в утешении...

Список серий 1-го сезона сериала «Запах лаванды» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 мая 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 мая 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 мая 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 мая 2016
График выхода всех сериалов
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