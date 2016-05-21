Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой мир SHINEE в кино" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Запах лаванды
Киноафиша Сериалы Запах лаванды Сезоны

Запах лаванды, список сезонов

Запах лаванды 12+
Год выпуска 2016
Страна Россия/Беларусь
Эпизод длится 49 минут
Телеканал Россия 1
Список сезонов сериала «Запах лаванды»
Запах лаванды - Сезон 1 Сезон 1
4 эпизода 21 мая 2016
 
Related video
Вот тебе, Надя, и Новый год: Рязанов подсмотрел «Иронию судьбы» у иностранцев и выдал за свою
Дочь призналась, что Гузеева тестирует ее женихов: целует и не только
Песня из фильма с Муравьевой стала причиной грандиозного скандала: дело вот в чем
Янковский считал этот фильм со своим участием лучшим: все рады, что не вышло продолжение
Басилашвили был в ужасе, когда ему предложили целовать Гурченко: понять актера легко
Жуткая правда: судьба красавицы Марфы из «Ивана Васильевича» на самом деле была трагичной
С этими фильмами Михалков чуть не получил премию «Оскар»: сейчас о них не помнят
Бузова и Пугачева в пролете: только песни этой певицы в 2023 году слушали нон-стоп
На «Брате-2» история не закончилась: что случилось с Багровым после возвращения из США
От советских людей скрывали годами: «Бриллиантовая рука» нагло скопирована у иностранцев
Еще одна дочь — от Ларионовой: Вертинский умер, прежде чем увидел эту малышку
Дети этого не замечали: необычные детали в советском «Аладдине» увидели только взрослые
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше