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Постер к 2021-му сезону телешоу В записи с Бобом Костасом. Возвращение
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Смотрите за 1
Киноафиша Сериалы В записи с Бобом Костасом. Возвращение Сезоны Сезон 2021

Back on the Record with Bob Costas 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
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Смотрите за 1
О чем 2021-й сезон телешоу «В записи с Бобом Костасом. Возвращение »

В 1-м сезоне шоу «В записи с Бобом Костасом. Возвращение» видный представитель спортивной журналистики возобновляет телевизионную деятельность. Он делает это мастерски и приглашает к себе в студию интересных личностей, которые многого достигли в спорте. Среди гостей – баскетболистка Кэндис Паркер, одержавшая ни одну победу на Олимпийских играх, автор документальных фильмов Кен Бернс, гимнастка Александра Роуз Райсман и многие другие люди, у которых Костас расспросит о профессиональных планах и личной жизни.

Список серий 2021-го сезона телешоу «В записи с Бобом Костасом. Возвращение » График выхода всех сериалов
Сезон 2021
Сезон 2022
Чарльз Баркли; Али Рейсман; Дэвид Коун; Рене Монтгомери Charles Barkley; Aly Reisman; David Cone; Renee Montgomery
Сезон 1 Серия 1
30 июня 2021
Билли Джин Кинг; Джон Макинрой; Пейтон Мэннинг; Джейн Макманус; Джессика Лютер Billie Jean King; John McEnroe; Peyton Manning; Jane McManus; Jessica Luther
Сезон 1 Серия 2
27 августа 2021
Кармело Энтони; Рашеда Али; Кен Бернс; Мишель Робертс; Деморис Смит Carmelo Anthony; Rasheda Ali; Ken Burns; Michelle Roberts; Demaurice Smith
Сезон 1 Серия 3
24 сентября 2021
Джерри Джонс; Кэндис Паркер; Кейшон Джонсон; Марк Лейбович Jerry Jones; Candace Parker; Keyshawn Johnson; Mark Leibovich
Сезон 1 Серия 4
12 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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