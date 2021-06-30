В записи с Бобом Костасом. Возвращение (2021 - 2022)

Легендарный журналист, посвятивший большую часть жизни спортивному комментированию, возвращается на телеэкраны после перерыва, чтобы пообщаться с влиятельными в сфере шоу-бизнеса и спорта людьми. «В записи с Бобом Костасом. Возвращение» включает в себя интервью со знаменитыми спортсменами и тренерами, обсуждение последних новостей, а также их анализ и комментарии экспертов. В компании профессионала гости смогут полностью раскрыться и поговорить о тревожащих их и всю общественность спортивных проблемах.