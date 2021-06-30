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Постер телешоу В записи с Бобом Костасом. Возвращение
Постер телешоу В записи с Бобом Костасом. Возвращение
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Киноафиша Сериалы В записи с Бобом Костасом. Возвращение

В записи с Бобом Костасом. Возвращение (2021 - 2022)

Back on the Record with Bob Costas 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал HBO
Продолжительность телешоу 8 часов 0 минут
О чем телешоу

Легендарный журналист, посвятивший большую часть жизни спортивному комментированию, возвращается на телеэкраны после перерыва, чтобы пообщаться с влиятельными в сфере шоу-бизнеса и спорта людьми. «В записи с Бобом Костасом. Возвращение» включает в себя интервью со знаменитыми спортсменами и тренерами, обсуждение последних новостей, а также их анализ и комментарии экспертов. В компании профессионала гости смогут полностью раскрыться и поговорить о тревожащих их и всю общественность спортивных проблемах.

В ролях
В ролях
Боб Костас
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
В записи с Бобом Костасом. Возвращение - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 4 эпизода
 
В записи с Бобом Костасом. Возвращение - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 4 эпизода
 
Кадры из телешоу
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