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Постер к 1-му сезону сериала Топ-10: Загадки и тайны
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Киноафиша Сериалы Топ-10: Загадки и тайны Сезоны Сезон 1

Top 10 Secrets and Mysteries 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 февраля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 25 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Топ-10: Загадки и тайны»

В 1-м сезоне шоу «Топ-10: Загадки и тайны» вместе с создателями проекта зрители погрузятся в мир неразгаданных секретов, таинственных явлений и необъяснимых обстоятельств. Зрителей ожидают истории о возникновении НЛО, исчезновении кораблей и самолетов, расшифровка древних текстов, содержащих сведения о встречах с инопланетянами, и знакомства с древними артефактами, такими как антикиферский механизм и железный столб. Неоднократно современники пытались приоткрыть завесу тайны, а также отыскать ответы на эти и многие другие вопросы. Попробуют это сделать и авторы данного шоу.

Список серий 1-го сезона сериала «Топ-10: Загадки и тайны» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Внеземной Extra Terrestrial
Сезон 1 Серия 1
15 февраля 2017
Таинственные существа и существа Mysterious Creatures and Beings
Сезон 1 Серия 2
15 февраля 2017
Священные места и здания Sacred Places and Buildings
Сезон 1 Серия 3
15 февраля 2017
Сверхъестественные способности Supernatural Abilities
Сезон 1 Серия 4
15 февраля 2017
Необъяснимые сообщения Unexplained Messages
Сезон 1 Серия 5
15 февраля 2017
Паранормальные явления Paranormal Activities
Сезон 1 Серия 6
15 февраля 2017
Древние мегаструктуры Ancient Megastructures
Сезон 1 Серия 7
15 февраля 2017
Места с целительной силой Places with Healing Power
Сезон 1 Серия 8
15 февраля 2017
Тайны священных текстов Mysteries of Sacred Texts
Сезон 1 Серия 9
15 февраля 2017
Тайны древних культур Mysteries of Ancient Cultures
Сезон 1 Серия 10
15 февраля 2017
Реликвии святых Relics of the Saints
Сезон 1 Серия 11
15 февраля 2017
Тайные культы и ордена Secret Cults and Orders
Сезон 1 Серия 12
15 февраля 2017
Наука и тайны 21 века Science and Mysteries for 21st Century
Сезон 1 Серия 13
15 февраля 2017
График выхода всех сериалов
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