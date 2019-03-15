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Постер к 2-му сезону сериала Топ-10: Загадки и тайны
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Киноафиша Сериалы Топ-10: Загадки и тайны Сезоны Сезон 2

Top 10 Secrets and Mysteries 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 марта 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 25 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 2-й сезон сериала «Топ-10: Загадки и тайны»

Во 2-м сезоне шоу «Топ-10: Загадки и тайны» создатели проекта исследуют легендарных исторических героев без личности, в том числе Д.Б. Купера, Женщину Исдал, Джека-потрошителя и Агента 355. Также авторы представляют вниманию зрителей десять священных мест в мире, созданных природой. В этот список входят загадочный Улуру в Австралии, Врата в мифическую страну в Гималаях, место встречи с Богом в Египте, храм в пещере, священные рощи Загори, священная земля сиу и земля короля легенды об Артуре. В следующем эпизоде зрителям представят десять самых загадочных произведений искусства, включая «Девушку с жемчужной сережкой», «Мону Лизу» и другие.

Список серий 2-го сезона сериала «Топ-10: Загадки и тайны» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Люди без личности People Without Identity
Сезон 2 Серия 1
15 марта 2019
Магия природы Nature's Magic
Сезон 2 Серия 2
15 марта 2019
Таинственные произведения искусства в истории History's Mysterious Works of Art
Сезон 2 Серия 3
15 марта 2019
Секреты и магия нетрадиционной медицины Secrets and Magic of Alternative Medicine
Сезон 2 Серия 4
15 марта 2019
Нераскрытые исчезновения Unsolved Disappearances
Сезон 2 Серия 5
15 марта 2019
Загадки Второй мировой войны Mysteries of World War II
Сезон 2 Серия 6
15 марта 2019
Тайна и культы мумий The Mystery and Cults of Mummies
Сезон 2 Серия 7
15 марта 2019
Тайны большого города Big City Mysteries
Сезон 2 Серия 8
15 марта 2019
Медицинские тайны Medical Mysteries
Сезон 2 Серия 9
15 марта 2019
Совершенно секретная военная разведка... Top Secret Military Intelligence...
Сезон 2 Серия 10
15 марта 2019
Запрещенные изобретения истории History's Suppressed Inventions
Сезон 2 Серия 11
15 марта 2019
Человеческие жертвы Human Sacrifices
Сезон 2 Серия 12
15 марта 2019
Запретное знание Forbidden Knowledge
Сезон 2 Серия 13
15 марта 2019
График выхода всех сериалов
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