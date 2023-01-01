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Постер к 1-му сезону сериала Россия. ХХ век. Взгляд на власть
Киноафиша Сериалы Россия. ХХ век. Взгляд на власть Сезоны Сезон 1

Россия. ХХ век. Взгляд на власть 0+
Название Сезон 1
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Россия. ХХ век. Взгляд на власть »

В 1-м сезоне сериала «Россия. ХХ век. Взгляд на власть» многие исследователи и просто любители истории по сей день пытаются ответить на вопрос: как сумела так легко и быстро распасться ядерная великая держава под названием СССР? Кому удалось добиться ее падения? Найти ответ на этот вопрос можно после того, как удастся понять, кто и с какой целью эту страну создал? Авторы документального проекта используют редкие архивные кадры, засекреченные материалы и другие исторические документы. Зрители, которые увлекаются историей Отечества, получают много новых сведениях о самых закрытых страницах прошлого.

Список серий 1-го сезона сериала «Россия. ХХ век. Взгляд на власть » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Эпизод 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Эпизод 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Эпизод 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Эпизод 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Эпизод 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
График выхода всех сериалов
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