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Постер к 3-му сезону телешоу Путешествия с Гордоном Рамзи
Киноафиша Сериалы Путешествия с Гордоном Рамзи Сезоны Сезон 3

Gordon Ramsay: Uncharted 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 31 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Путешествия с Гордоном Рамзи»

В 3-м сезоне шоу «Путешествия с Гордоном Рамзи» признанный во всем мире знаток ресторанного дела продолжает получать уникальный опыт. Он решил совместить туризм с познанием кулинарных тонкостей национальных кухонь. В этот раз шефу предстоит побывать в Хорватии, где он будет готовить козий сыр и оливковое масло, дегустировать ослиное молоко, а также сразится в поединке со своим местным коллегой. Всего Рамзи ждут приключения в семи странах и американских штатах, среди которых Финляндия, Пуэрто-Рико, Мэн и Мичиган.

Список серий телешоу Путешествия с Гордоном Рамзи График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Техасский бросок Texas Throwdown
Сезон 3 Серия 1
31 мая 2021
Скалистый берег Португалии Portugal's Rugged Coast
Сезон 3 Серия 2
6 июня 2021
Ингредиент штата Мэн The Maine Ingredient
Сезон 3 Серия 3
13 июня 2021
Приключения на побережье Хорватии Croatia's Coastal Adventure
Сезон 3 Серия 4
20 июня 2021
Пышный и дикий Пуэрто-Рико Lush and Wild Puerto Rico
Сезон 3 Серия 5
27 июня 2021
Грейт-Смоки-Маунтинс The Great Smoky Mountains
Сезон 3 Серия 6
4 июля 2021
Невероятная Исландия Incredible Iceland
Сезон 3 Серия 7
11 июля 2021
Святой Крот Мексика Holy Mole Mexico
Сезон 3 Серия 8
18 июля 2021
Юперская кухня Мичигана Michigan's Yooper Cuisine
Сезон 3 Серия 9
25 июля 2021
Полуночное солнце Финляндии Finland's Midnight Sun
Сезон 3 Серия 10
1 августа 2021
График выхода всех сериалов
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