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Постер к 1-му сезону телешоу Путешествия с Гордоном Рамзи
Киноафиша Сериалы Путешествия с Гордоном Рамзи Сезоны Сезон 1

Gordon Ramsay: Uncharted 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 июля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Путешествия с Гордоном Рамзи»

В 1-м сезоне шоу «Путешествия с Гордоном Рамзи» владелец знаменитых ресторанов, отмеченных звездами «Мишлен», отправляется в разные страны, чтобы получить незабываемый гастрономический опыт. Среди его остановок будут Марокко, Перу, Новая Зеландия, Аляска, Лаос и Гавайи. Там Рамзи не только познакомится с национальной кухней, но и с местными обитателями, способными поведать о давних кулинарных традициях своего народа. Шеф-повар окажется в разных климатических поясах и попробует приготовить необычные для себя блюда.

Список серий телешоу Путешествия с Гордоном Рамзи График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Священная долина Перу Peru's Sacred Valley
Сезон 1 Серия 1
21 июля 2019
Суровый юг Новой Зеландии New Zealand's Rugged South
Сезон 1 Серия 2
28 июля 2019
Горы Марокко The Mountains of Morocco
Сезон 1 Серия 3
4 августа 2019
Побережье Хана на Гавайях Hawaii's Hana Coast
Сезон 1 Серия 4
11 августа 2019
Могучий Меконг Лаоса The Mighty Mekong of Laos
Сезон 1 Серия 5
18 августа 2019
Панхандл Аляски Alaska's Panhandle
Сезон 1 Серия 6
25 августа 2019
График выхода всех сериалов
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