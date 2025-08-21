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Дух моей общаги 2020 - 2025, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Дух моей общаги
Киноафиша Сериалы Дух моей общаги Сезоны Сезон 2

Дух моей общаги 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 21 августа 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 1
Продолжительность сезона 15 минут

Рейтинг сериала

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График выхода новых серий Дух моей общаги 2 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
21 августа 2025
График выхода всех сериалов
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