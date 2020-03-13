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Постер к 1-му сезону сериала Дух моей общаги
Киноафиша Сериалы Дух моей общаги Сезоны Сезон 1

Дух моей общаги 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 5
Продолжительность сезона 1 час 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дух моей общаги»

В 1-м сезоне сериала «Дух моей общаги» в самой обычной комнате самого обычного столичного университетского общежития встречаются два студента. Вот только это не вполне нормальные соседи, которые могут спокойно прогуливать пары, кадрить однокурсниц и устраивать вечеринки. Ведь один из друзей – призрак! Когда Дима въехал в новую комнату, он быстро понял, что в ней уже нелегально кто-то обитает. И он не ошибся: странным соседом стал отличник Олежа, погибший в этих стенах в прошлом году. Его дух не может покинуть универ, не окончив свои земные дела, а значит, Диме придется каким-то образом ему помочь.

Список серий сериала Дух моей общаги График выхода всех сериалов
Сезон 1
Не лезь, дебил!
Сезон 1 Серия 1
13 марта 2020
Я один здесь
Сезон 1 Серия 2
1 февраля 2021
Камеру вырубай!
Сезон 1 Серия 3
21 августа 2022
Как живой, но только не живой
Сезон 1 Серия 4
27 апреля 2023
Все исчезло
Сезон 1 Серия 5
TBA
График выхода всех сериалов
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