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Постер к 1-му сезону сериала Вербное воскресенье
Киноафиша Сериалы Вербное воскресенье Сезоны Сезон 1

Вербное воскресенье 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 декабря 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вербное воскресенье»

В 1-м сезоне сериала «Вербное воскресенье» события разворачиваются в Советском Союзе в 1970-е годы. В центре сюжета оказывается внук члена политбюро Артур Никитин, капризный молодой человек, который привык получать все, чего он хочет. Однажды его сердце разбивает молодая талантливая балерина Оксана Лепина. Он начинает ухаживать за девушкой, пытаясь подарками купить ее внимание. Артур устраивает для Лепиной главные партии и гастроли во Францию. Но Оксана не отвечает взаимностью на чувства пылкого юноши. Тогда, вступив в сговор с подругой Оксаны, Артур зовет всю ее компанию в свой загородный дом.

Список серий 1-го сезона сериала «Вербное воскресенье» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1
Сезон 1 Серия 1
7 декабря 2009
Эпизод 2
Сезон 1 Серия 2
7 декабря 2009
Эпизод 3
Сезон 1 Серия 3
7 декабря 2009
Эпизод 4
Сезон 1 Серия 4
7 декабря 2009
Эпизод 5
Сезон 1 Серия 5
7 декабря 2009
Эпизод 6
Сезон 1 Серия 6
7 декабря 2009
Эпизод 7
Сезон 1 Серия 7
7 декабря 2009
Эпизод 8
Сезон 1 Серия 8
7 декабря 2009
График выхода всех сериалов
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