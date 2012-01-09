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Постер к 2-му сезону сериала Брак по завещанию
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Киноафиша Сериалы Брак по завещанию Сезоны Сезон 2

Брак по завещанию 16+
Название Сезон 2. Возвращение Сандры
Премьера сезона 9 января 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
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Смотрите за 1
О чем 2-й сезон сериала «Брак по завещанию»

Во 2-м сезоне сериала «Брак по завещанию» Сандра оформляет развод со своим супругом Джеймсом и приезжает обратно в Москву. Она очень скучает по дочери, которая теперь живет в Великобритании. Но Джеймс слишком зависит от своей матери и не позволяет бывшей жене даже пообщаться с дочкой по телефону. Когда Джеймс связывается бандитами, которые могут нанести непоправимый ущерб его работе и близким, Сандра собирается оказать помощь экс-супругу. Но взамен она просит разрешить ей свидания с дочерью. У Сандры имеется компромат на главаря преступной группировки. Вскоре ситуация выходит из-под контроля...

Список серий 2-го сезона сериала «Брак по завещанию» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Возвращение Сандры. Серия 1
Сезон 2 Серия 1
9 января 2012
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
10 января 2012
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
11 января 2012
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
12 января 2012
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
16 января 2012
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
17 января 2012
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
18 января 2012
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
19 января 2012
График выхода всех сериалов
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