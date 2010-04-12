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Постер к 1-му сезону сериала Брак по завещанию
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Киноафиша Сериалы Брак по завещанию Сезоны Сезон 1

Брак по завещанию 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 апреля 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
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Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Брак по завещанию»

В 1-м сезоне сериала «Брак по завещанию» в центре событий оказывается 22-летняя девушка по имени Саша Козинцева. Она продает игрушки в магазине. Героиня хотела стать бухгалтером после окончания вуза, но должность оказалась занята. Кроме того, она поругалась со своим молодым человеком Максимом и с отцом, у которого появилась другая семья. У Саши есть близкий друг детства, но и с ним приключилось несчастье. Паша попал в автомобильную аварию и нуждается в срочной операции, на которую у его близких недостаточно средств. Жизнь Саши меняется, когда ее приглашают в нотариальную контору для составления завещания...
 

Список серий 1-го сезона сериала «Брак по завещанию» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 апреля 2010
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 апреля 2010
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 апреля 2010
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 апреля 2010
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
19 апреля 2010
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
20 апреля 2010
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
21 апреля 2010
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
22 апреля 2010
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
26 апреля 2010
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
27 апреля 2010
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
28 апреля 2010
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
29 апреля 2010
График выхода всех сериалов
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