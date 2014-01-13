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Постер к 3-му сезону сериала Брак по завещанию
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Киноафиша Сериалы Брак по завещанию Сезоны Сезон 3

Брак по завещанию 16+
Название Сезон 3. Танцы на углях
Премьера сезона 13 января 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 9
Продолжительность сезона 6 часов 45 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 3-й сезон сериала «Брак по завещанию»

В 3-м сезоне сериала «Брак по завещанию» с момента последних событий миновал год. После затяжных конфликтов Сандра решает порвать с Константином Сувориным. Джеймсу становится известно об этом. Он не может забыть свою бывшую супругу и пытается вновь добиться ее расположения. Джеймс предлагает Сандре встать во главе филиала корпорации в России. Тем временем молодая женщина встречается со знаменитым геологоразведчиком Ильей Ковалевым, которому нравится Сандра. Между ними возникает недопонимание – Сандра приходит к ошибочному выводу, что Илья состоит в браке. Она с головой погружается в работу, готовясь к ответственному тендеру.

Список серий 3-го сезона сериала «Брак по завещанию» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Танцы на углях. Серия 1
Сезон 3 Серия 1
13 января 2014
Серия 2
Сезон 3 Серия 2
13 января 2014
Серия 3
Сезон 3 Серия 3
14 января 2014
Серия 4
Сезон 3 Серия 4
14 января 2014
Серия 5
Сезон 3 Серия 5
15 января 2014
Серия 6
Сезон 3 Серия 6
15 января 2014
Серия 7
Сезон 3 Серия 7
16 января 2014
Серия 8
Сезон 3 Серия 8
16 января 2014
Серия 9
Сезон 3 Серия 9
17 января 2014
График выхода всех сериалов
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