Во 2-м сезоне сериала «Брак по завещанию» Сандра оформляет развод со своим супругом Джеймсом и приезжает обратно в Москву. Она очень скучает по дочери, которая теперь живет в Великобритании. Но Джеймс слишком зависит от своей матери и не позволяет бывшей жене даже пообщаться с дочкой по телефону. Когда Джеймс связывается бандитами, которые могут нанести непоправимый ущерб его работе и близким, Сандра собирается оказать помощь экс-супругу. Но взамен она просит разрешить ей свидания с дочерью. У Сандры имеется компромат на главаря преступной группировки. Вскоре ситуация выходит из-под контроля...