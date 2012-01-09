Menu
Brak po zaveschaniyu 2010 - 2014 season 2

Брак по завещанию 16+
Title Сезон 2. Возвращение Сандры
Season premiere 9 January 2012
Production year 2012
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
Во 2-м сезоне сериала «Брак по завещанию» Сандра оформляет развод со своим супругом Джеймсом и приезжает обратно в Москву. Она очень скучает по дочери, которая теперь живет в Великобритании. Но Джеймс слишком зависит от своей матери и не позволяет бывшей жене даже пообщаться с дочкой по телефону. Когда Джеймс связывается бандитами, которые могут нанести непоправимый ущерб его работе и близким, Сандра собирается оказать помощь экс-супругу. Но взамен она просит разрешить ей свидания с дочерью. У Сандры имеется компромат на главаря преступной группировки. Вскоре ситуация выходит из-под контроля...

6.6
Возвращение Сандры. Серия 1
Season 2 Episode 1
9 January 2012
Серия 2
Season 2 Episode 2
10 January 2012
Серия 3
Season 2 Episode 3
11 January 2012
Серия 4
Season 2 Episode 4
12 January 2012
Серия 5
Season 2 Episode 5
16 January 2012
Серия 6
Season 2 Episode 6
17 January 2012
Серия 7
Season 2 Episode 7
18 January 2012
Серия 8
Season 2 Episode 8
19 January 2012
