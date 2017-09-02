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Постер к 1-му сезону телешоу Новая Фабрика звезд
Киноафиша Сериалы Новая Фабрика звезд Сезоны Сезон 1

Новая Фабрика звёзд
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 сентября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 17
Продолжительность сезона 25 часов 30 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Новая Фабрика звезд»

В 1 сезоне шоу «Новая Фабрика звезд» приняли участие молодые и талантливые личности, увлеченные музыкой. Они хотят проявить себя на сцене, но их путь к мечте окажется непростым. В течение нескольких недель начинающие исполнители будут проходить испытание изоляцией в закрытом доме, где им предстоит уживаться с коллегами. Это не единственная их участь: каждый день ребят и девушек ждут интенсивные уроки вокала и хореографии. Полученные навыки им предстоит продемонстрировать на сцене, однако по итогам выступлений один из них должен будет уйти.

Список серий 1-го сезона телешоу «Новая Фабрика звезд» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Концерт-открытие
Сезон 1 Серия 1
2 сентября 2017
Первый отчетный концерт
Сезон 1 Серия 2
9 сентября 2017
Второй отчетный концерт
Сезон 1 Серия 3
16 сентября 2017
Третий отчетный концерт
Сезон 1 Серия 4
23 сентября 2017
Четвертый отчетный концерт
Сезон 1 Серия 5
30 сентября 2017
Пятый отчетный концерт
Сезон 1 Серия 6
7 октября 2017
Шестой отчетный концерт
Сезон 1 Серия 7
14 октября 2017
Седьмой отчетный концерт
Сезон 1 Серия 8
21 октября 2017
Восьмой отчетный концерт
Сезон 1 Серия 9
28 октября 2017
Девятый отчетный концерт
Сезон 1 Серия 10
4 ноября 2017
Десятый отчетный концерт
Сезон 1 Серия 11
11 ноября 2017
Одиннадцатый отчетный концерт
Сезон 1 Серия 12
18 ноября 2017
Двенадцатый отчетный концерт
Сезон 1 Серия 13
25 ноября 2017
Тринадцатый отчетный концерт
Сезон 1 Серия 14
2 декабря 2017
Финал
Сезон 1 Серия 15
9 декабря 2017
Шестнадцатый отчетный концерт
Сезон 1 Серия 16
16 декабря 2017
Финал
Сезон 1 Серия 17
TBA
График выхода всех сериалов
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