«Новая Фабрика звезд» – возвращение легендарного музыкального проекта, с момента завершения которого прошло больше десятилетия. Ведущей шоу стала Ксения Собчак, а продюсировал исполнителей Виктор Дробыш. После масштабного кастинга для участия в программе было отобрано 16 талантливых людей со всех уголков России. Для них смастерили специальное помещение, где им придется жить под прицелом камер. Главное условие – раскрыть свои музыкальные таланты, которые можно будет продемонстрировать публике на еженедельном концерте.