Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Яга и книга заклинаний" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер телешоу Новая Фабрика звезд
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Новая Фабрика звезд

Новая Фабрика звезд (2017 - 2017)

Новая Фабрика звёзд
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал Муз-ТВ
Продолжительность телешоу 25 часов 30 минут
О чем телешоу

«Новая Фабрика звезд» – возвращение легендарного музыкального проекта, с момента завершения которого прошло больше десятилетия. Ведущей шоу стала Ксения Собчак, а продюсировал исполнителей Виктор Дробыш. После масштабного кастинга для участия в программе было отобрано 16 талантливых людей со всех уголков России. Для них смастерили специальное помещение, где им придется жить под прицелом камер. Главное условие – раскрыть свои музыкальные таланты, которые можно будет продемонстрировать публике на еженедельном концерте.

В ролях
В ролях
Ксения Собчак
Ксения Собчак
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Самые странные сериалы Самые странные сериалы
Сезоны
Новая Фабрика звезд - Сезон 1 Сезон 1
2017, 17 эпизодов
 
Кадры из телешоу
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Kinoafisha.info App