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Постер к 1-му сезону сериала Пока идут часы
Киноафиша Сериалы Пока идут часы Сезоны Сезон 1

Poka idut chasy 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пока идут часы»

В 1-м сезоне сериала «Пока идут часы» Рая узнает об измене мужа и собирается расстаться с ним. Но спустя некоторое время становится известно, что ему требуется дорогостоящее лечение, а новая возлюбленная не готова брать на себя такие обязательства. Рая с мужем и сыном отправляются в другой город и арендуют жилье у мужчины по имени Георгий. Через время Рая узнает, что кто-то оплатил срочную операцию ее мужу. Георгий не признается, что это сделал именно он. В откровенной беседе Раиса рассказывает ему о том, что не может простить мужу неверность. В это время Георгий переезжает на дачу, где живет Рая, чтобы прийти в себя после развода с супругой.

Список серий 1-го сезона сериала «Пока идут часы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 октября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 октября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 октября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 октября 2023
График выхода всех сериалов
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