Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Возрожденные" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Пока идут часы

Пока идут часы (2023 - …)

Пока идут часы
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал Домашний
О чем сериал

Жизнь Раи Щербаковой нельзя назвать счастливой. Ей становится известно, что супруг Ваня изменяет ей. Кроме того, мужчине требуется серьезная операция, а его новая пассия не была готова столкнуться с такими проблемами. Раиса с сыном едут за мужем и снимают квартиру у Георгия Терехова. Рая никак не может найти деньги на операцию или устроиться на работу и уже собирается забрать оттуда супруга, когда клиника внезапно получает анонимный взнос на срочную операцию Ивана. Георгий не признается, что лечение оплатил он...

В ролях
В ролях
Владимир Колганов
Дарья Ленда
Алексей Красноцветов
Алексей Красноцветов
Роман Каун
Даниил Никитин
Дарина Шарова
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Самые странные сериалы Самые странные сериалы
Сезоны
Сезон 1
TBA, 4 эпизода
 
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Kinoafisha.info App