Жизнь Раи Щербаковой нельзя назвать счастливой. Ей становится известно, что супруг Ваня изменяет ей. Кроме того, мужчине требуется серьезная операция, а его новая пассия не была готова столкнуться с такими проблемами. Раиса с сыном едут за мужем и снимают квартиру у Георгия Терехова. Рая никак не может найти деньги на операцию или устроиться на работу и уже собирается забрать оттуда супруга, когда клиника внезапно получает анонимный взнос на срочную операцию Ивана. Георгий не признается, что лечение оплатил он...