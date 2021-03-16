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Постер к 1-му сезону сериала Роковая ошибка
Киноафиша Сериалы Роковая ошибка Сезоны Сезон 1

Роковая ошибка 16+
Оригинальное название Сезон 1
Премьера сезона 16 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Роковая ошибка»

В 1-м сезоне сериала «Роковая ошибка» сюжет разворачивается вокруг любовных переживаний девушки по имени Елена. Она питает нежные чувства к молодому человеку, которого зовут Илья, и ждет его со службы по контракту. Однако через некоторое время Лену ожидает глубокое разочарование. Оказывается, ее избранник влюблен в другую девушку. Лена пока не представляет, как смириться с этим. Ее терзает вопрос, почему мужчина, которого она считала своей судьбой, предпочел ей другую женщину. Удастся ли Елене справиться с обидой и простить любимого человека? И смогут ли они исправить роковую ошибку?..
 

Список серий 1-го сезона сериала «Роковая ошибка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 марта 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 марта 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 марта 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 марта 2021
График выхода всех сериалов
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