Kukushka 2010, season 1

Kinoafisha TV Shows Kukushka Seasons Season 1

Season premiere 23 October 2010
Production year 2010
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Kukushka" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Кукушка» в центре событий оказывается счастливая и благополучная, на первый взгляд, семья. Марина – отличная домохозяйка, верная жена и любящая мать двоих детей. Но в одночасье ее судьба переворачивается: семья разваливается, а сама женщина, подобно «кукушке», исчезает из дома, бросив двух малышей без присмотра. Во всяком случае, так о ней думают сплетницы-соседки. Мало кто знает, через что приходится пройти женщине на самом деле. Сперва пьющий и избивающий ее супруг решает уйти к любовнице, а затем Марина оказывается за решеткой по обвинению в преступлении, которого она не совершала.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Kukushka" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
23 October 2010
Серия 2
Season 1 Episode 2
23 October 2010
Серия 3
Season 1 Episode 3
23 October 2010
Серия 4
Season 1 Episode 4
23 October 2010
TV series release schedule
