В 1-м сезоне сериала «Кукушка» в центре событий оказывается счастливая и благополучная, на первый взгляд, семья. Марина – отличная домохозяйка, верная жена и любящая мать двоих детей. Но в одночасье ее судьба переворачивается: семья разваливается, а сама женщина, подобно «кукушке», исчезает из дома, бросив двух малышей без присмотра. Во всяком случае, так о ней думают сплетницы-соседки. Мало кто знает, через что приходится пройти женщине на самом деле. Сперва пьющий и избивающий ее супруг решает уйти к любовнице, а затем Марина оказывается за решеткой по обвинению в преступлении, которого она не совершала.