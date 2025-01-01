Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео

Выжил — но победа ли это? Что стало с Тирионом Ланнистером после финала «Игры престолов»

Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?

8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут

«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»

Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го

Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года

Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик

Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе

В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил