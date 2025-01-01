В 1-м сезоне сериала «Остров погибших кораблей» Володя живет со своей женой в старенькой квартире в Ленинграде. После бурной семейной ссоры он неожиданно попадает во временную петлю и переносится в 1928 год, причем в город Марсель. Выясняется, что он оказался в теле опасного преступника Реджинальда Гатлинга, поэтому его немедленно ловит инспектор Джимми Симпкинс. Вместе они садятся на корабль до Америки, чтобы доставить «Реджинальда» к электрическому стулу. Но ночью корабль терпит крушение. Выжившие, включая Володю и Джимми, оказываются на странном острове, созданном из обломков утонувших судов.