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Остров погибших кораблей 1988, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Остров погибших кораблей
Киноафиша Сериалы Остров погибших кораблей Сезоны Сезон 1

Остров погибших кораблей 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 апреля 1988
Год выпуска 1988
Количество серий 2
Продолжительность сезона 2 часа 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Остров погибших кораблей»

В 1-м сезоне сериала «Остров погибших кораблей» Володя живет со своей женой в старенькой квартире в Ленинграде. После бурной семейной ссоры он неожиданно попадает во временную петлю и переносится в 1928 год, причем в город Марсель. Выясняется, что он оказался в теле опасного преступника Реджинальда Гатлинга, поэтому его немедленно ловит инспектор Джимми Симпкинс. Вместе они садятся на корабль до Америки, чтобы доставить «Реджинальда» к электрическому стулу. Но ночью корабль терпит крушение. Выжившие, включая Володю и Джимми, оказываются на странном острове, созданном из обломков утонувших судов.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Остров погибших кораблей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Первая серия
Сезон 1 Серия 1
9 апреля 1988
Вторая серия
Сезон 1 Серия 2
9 апреля 1988
График выхода всех сериалов
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