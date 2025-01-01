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Постер сериала Остров погибших кораблей
Киноафиша Сериалы Остров погибших кораблей Сезоны

Остров погибших кораблей, список сезонов

Остров погибших кораблей 12+
Год выпуска 1988
Страна СССР
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал ЦТ СССР

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список сезонов сериала «Остров погибших кораблей»
Остров погибших кораблей - Сезон 1 Сезон 1
2 эпизода 9 апреля 1988
 
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