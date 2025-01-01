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Остров погибших кораблей
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Остров погибших кораблей, список сезонов
Остров погибших кораблей
12+
Год выпуска
1988
Страна
СССР
Эпизод длится
1 час 5 минут
Телеканал
ЦТ СССР
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
5.7
IMDb
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Список сезонов сериала «Остров погибших кораблей»
Сезон 1
2 эпизода
9 апреля 1988
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