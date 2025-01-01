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Тени исчезают в полдень
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Тени исчезают в полдень, список сезонов
Тени исчезают в полдень
16+
Год выпуска
1972
Страна
СССР
Эпизод длится
1 час 10 минут
Телеканал
ЦТ СССР
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Рейтинг сериала
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голосов
7.3
IMDb
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Список сезонов сериала «Тени исчезают в полдень»
Сезон 1
7 эпизодов
14 февраля 1972 - 22 февраля 1972
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