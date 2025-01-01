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Тени исчезают в полдень 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Тени исчезают в полдень
Киноафиша Сериалы Тени исчезают в полдень Сезоны Сезон 1

Тени исчезают в полдень 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 февраля 1972
Год выпуска 1972
Количество серий 7
Продолжительность сезона 8 часов 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тени исчезают в полдень»

В 1-м сезоне сериала «Тени исчезают в полдень» действие начинается после революции 1917 года, когда красные офицеры гоняются по лесам за белыми бандами Колчака. События, происходящие в таежной деревеньке Зеленый Дол, оказываются отражением глобальных перемен, затрагивающий всю страну. Наследники состоятельных сибирских семей уходящего режима Константин Жуков и Серафима Клычкова вместе со своим приятелем Тарасом «Купи-Продай» бегут из большого города и останавливаются в этой глуши, чтобы затаиться и ждать, когда трудные времена останутся позади. Но история не стоит на месте, и Гражданская война сменяется Второй мировой.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Тени исчезают в полдень» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Красная Марья
Сезон 1 Серия 1
14 февраля 1972
Пришлые люди
Сезон 1 Серия 2
15 февраля 1972
Горькое счастье
Сезон 1 Серия 3
16 февраля 1972
Марьин утёс
Сезон 1 Серия 4
17 февраля 1972
Речные звёзды
Сезон 1 Серия 5
18 февраля 1972
Трудная зима
Сезон 1 Серия 6
21 февраля 1972
Захар Большаков
Сезон 1 Серия 7
22 февраля 1972
График выхода всех сериалов
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