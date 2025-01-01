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Привет, Малыш! 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Привет, Малыш!
Киноафиша Сериалы Привет, Малыш! Сезоны Сезон 1

Привет, Малыш! 0+
Название Сезон 1
Количество серий 24
Продолжительность сезона 1 час 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Привет, Малыш!»

В 1 сезоне сериала «Привет, малыш!» представлены развивающие сюжеты и веселые песни для самых маленьких зрителей. Малыши учатся познавать мир с помощью звуков, красочных иллюстраций и анимированных сюжетов. В каждом из эпизодов в доступной игровой форме показано что-то новое из различных отраслей. Любознательные малыши смогут узнать больше о природе, мире растений и зверей, усвоить базовые знания о научных и технических открытиях. Песенки про лошадку, слона и пчелу легко запомнятся, а музыкальные композиции про часы, паровоз и машину позволят узнать, как работает тот или иной механизм.

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Список серий 1-го сезона сериала «Привет, Малыш!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Про ежика
Сезон 1 Серия 1
TBA
Про каплю
Сезон 1 Серия 2
TBA
Про кита
Сезон 1 Серия 3
TBA
Про кошку
Сезон 1 Серия 4
TBA
Про щенка
Сезон 1 Серия 5
TBA
Про лошадку
Сезон 1 Серия 6
TBA
Про машину
Сезон 1 Серия 7
TBA
Про часы
Сезон 1 Серия 8
TBA
Про подушку
Сезон 1 Серия 9
TBA
Про паровоз
Сезон 1 Серия 10
TBA
Про пчелу
Сезон 1 Серия 11
TBA
Про слона
Сезон 1 Серия 12
TBA
Про корову
Сезон 1 Серия 13
TBA
Про динозавра
Сезон 1 Серия 14
TBA
Про зайчика
Сезон 1 Серия 15
TBA
Про кошку (караоке)
Сезон 1 Серия 16
TBA
Про щенка (караоке)
Сезон 1 Серия 17
TBA
Про лошадку (караоке)
Сезон 1 Серия 18
TBA
Про машину (караоке)
Сезон 1 Серия 19
TBA
Про часы (караоке)
Сезон 1 Серия 20
TBA
Про подушку (караоке)
Сезон 1 Серия 21
TBA
Про паровоз (караоке)
Сезон 1 Серия 22
TBA
Про пчелу (караоке)
Сезон 1 Серия 23
TBA
Про слона (караоке)
Сезон 1 Серия 24
TBA
График выхода всех сериалов
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