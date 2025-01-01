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Адъютант его превосходительства 1970, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Адъютант его превосходительства
Киноафиша Сериалы Адъютант его превосходительства Сезоны Сезон 1

Адъютант его превосходительства 6+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 апреля 1970
Год выпуска 1970
Количество серий 5
Продолжительность сезона 6 часов 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Адъютант его превосходительства»

В 1-м сезоне сериала «Адъютант его превосходительства» события разворачиваются в Советском Союзе во времена Гражданской войны. Чекисты из Украины внедряют своего шпиона под видом капитана Белой гвардии Кольцова в штаб генерала Ковалевского. По дороге в Харьков Кольцов оказывается в плену у бандитской группировки батьки Ангела. Герой ухитряется совершить побег. Из плена он удирает с несколькими офицерами-белогвардейцами. Капитан Кольцов нравится главнокомандующему 2-й ударной армией генералу-лейтенанту Ковалевскому, и тот решает назначить его своим адъютантом, давая тому большой простор для выполнения его истинного задания.

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7.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Адъютант его превосходительства» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 апреля 1970
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 апреля 1970
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 апреля 1970
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 апреля 1970
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
11 апреля 1970
График выхода всех сериалов
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