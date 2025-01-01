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Постер сериала Адъютант его превосходительства
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Адъютант его превосходительства, список сезонов

Адъютант его превосходительства 6+
Год выпуска 1970
Страна СССР
Эпизод длится 1 час 15 минут
Телеканал ЦТ СССР

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список сезонов сериала «Адъютант его превосходительства»
Адъютант его превосходительства - Сезон 1 Сезон 1
5 эпизодов 7 апреля 1970 - 11 апреля 1970
 
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