Члены королевской семьи 2015 - 2018 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Сезон 1
The Royals
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
15 марта 2015
Год выпуска
2015
Количество серий
10
Продолжительность сезона
10 часов 0 минут
Рейтинг сериала
7.5
Оцените
20
голосов
Список серий 1-го сезона сериала «Члены королевской семьи»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Стой и объявись
Stand and Unfold Yourself
Сезон 1
Серия 1
15 марта 2015
Первенцы весны
Infants of the Spring
Сезон 1
Серия 2
22 марта 2015
Лишь звери иль картины
We Are Pictures, or Mere Beasts
Сезон 1
Серия 3
29 марта 2015
Сладкий, неживучий
Sweet, Not Lasting
Сезон 1
Серия 4
5 апреля 2015
Давая на себя взглянуть луне
Unmask Her Beauty to the Moon
Сезон 1
Серия 5
12 апреля 2015
Пращам и стрелам яростной судьбы
The Slings and Arrows of Outrageous Fortune
Сезон 1
Серия 6
19 апреля 2015
Власть рассудка
Your Sovereignty of Reason
Сезон 1
Серия 7
26 апреля 2015
Вельможа пал
The Great Man Down
Сезон 1
Серия 8
3 мая 2015
В моей душе как будто шла борьба
In My Heart There Was a Kind of Fighting
Сезон 1
Серия 9
10 мая 2015
Дум и судеб столь разнствуют пути
Our Wills and Fates Do So Contrary Run
Сезон 1
Серия 10
17 мая 2015
