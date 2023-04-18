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Догу 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Догу
Киноафиша Сериалы Догу Сезоны Сезон 2

Doğu
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 18 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Догу»

Во 2 сезоне сериала «Догу» продолжаются веселые приключения молодого человека по имени Догу. Несмотря на то что главный герой снискал славу отъявленного неудачника, он не сдается и отважно смотрит в лицо любым злоключениям. Догу проходит мимо строящегося здания и замечает компании людей. Их взгляды устремлены на последний этаж, и они о чем-то активно спорят. Догу заметил наверху мужчину, который, по всей видимости, хочет покончить с собой. Догу поднимается к нему. Затем он видит привлекательную девушку на набережной, одетую в костюм русалки. Очаровательная незнакомка хочет прикурить сигарету, но у нее никак не получается ее поджечь.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Догу График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 2 Серия 1
18 апреля 2023
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 2 Серия 2
18 апреля 2023
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 2 Серия 3
18 апреля 2023
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 2 Серия 4
25 апреля 2023
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 2 Серия 5
2 мая 2023
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 2 Серия 6
9 мая 2023
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 2 Серия 7
16 мая 2023
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 2 Серия 8
23 мая 2023
График выхода всех сериалов
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