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Догу 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Догу
Киноафиша Сериалы Догу Сезоны Сезон 1

Doğu
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Догу»

В 1 сезоне сериала «Догу» в центре событий оказался молодой человек по имени Догу, которому не удается преуспеть буквально ни в чем. При этом юноша мечтает стать комическим артистом, но все смеются над этим его желанием. Мало кто верит, что у этого парня что-нибудь может получить всерьез. При этом Догу упрямо идет к своей цели сквозь все тернии, а его жизнь частенько подбрасывает ему абсурдные ситуации, в которые он попадает с завидной регулярностью. Близкие настаивают на том, чтобы Догу получил высшее образование. Он смиренно посещает пары, будучи уверенным, что никогда не станет выпускником.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Догу График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
31 марта 2021
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
31 марта 2021
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
31 марта 2021
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
7 апреля 2021
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
7 апреля 2021
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
14 апреля 2021
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
14 апреля 2021
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
21 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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