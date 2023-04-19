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Принесенная в жертву Принцесса и Царь зверей 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Принесенная в жертву Принцесса и Царь зверей
Киноафиша Сериалы Принесенная в жертву Принцесса и Царь зверей Сезоны Сезон 1

Niehime to Kemono no Ou
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 24
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Принесенная в жертву Принцесса и Царь зверей»

В 1 сезоне сериала «Принесенная в жертву Принцесса и Царь зверей» после войны между людьми и животными появился обычай. Каждый год молодую девушку из деревни забирают и отдают на растерзание Царю зверей. Очередной жертвой оказалась 15-летняя Сарифи. Она отправляется в королевство Озмарго, где живут звери и вход для людей запрещен. Сарифи не похож на остальных жертв. Ее оптимизм и отсутствие страха перед зверями и своей судьбой поражает грозного правителя. Заинтригованный принцессой и ее историей, он позволяет ей свободно перемещаться по королевству. Сарифи и Царь еще не догадываются, что их встреча изменит будущее Озмарго.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Принесенная в жертву Принцесса и Царь зверей График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
19 апреля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
26 апреля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
3 мая 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
10 мая 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
17 мая 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
24 мая 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
31 мая 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
7 июня 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
14 июня 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
21 июня 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
28 июня 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
5 июля 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
12 июля 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
19 июля 2023
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
26 июля 2023
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
2 августа 2023
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
9 августа 2023
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
16 августа 2023
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
23 августа 2023
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
30 августа 2023
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
6 сентября 2023
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
13 сентября 2023
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
20 сентября 2023
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
27 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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