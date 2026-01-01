Постеры сериала «Принесенная в жертву Принцесса и Царь зверей»

Нужно ли отключать электрический чайник от сети, если им не пользуешься: запомните раз и навсегда

Не нашел кота на этом фото даже за 5 минут: вы точно гений, если справитесь быстрей, чем за 30 секунд (тест на внимательность)

Всегда перед сном кидаю в мойку 2-3 таблетки активированного угля — жалею, что не додумалась до этого раньше

«Первый отдел» — безоговорочный хит НТВ, но именно он «похоронил» «Невский-8»: еще и Васильев не рвется возвращаться

Okko снял свой «Текст» с красоткой из «Слова пацана»: триллер год доводили до идеала и теперь покажут людям

Чужие деньги считать неприлично, но в этом тесте можно: угадайте гонорары 7 актеров за культовые фильмы СССР

«Сага о Винланде», бесспорно, хороша: но это аниме обожает даже ее создатель – «пересматриваю, и это невероятно круто»

Понравился «Хрустальный»? Эти 3 сериала про расследования в глуши цепляют не меньше – №3 «просто бомбический»

«Утром — деньги, вечером — стулья», а сейчас — тест: сможете угадать профессии героев из 6 советских фильмов?

5 криминальных боевиков, которые поклонники детективов проглатывают за один вечер: не хуже «Первого отдела» и «Невского»