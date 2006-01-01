Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Свой-чужой 2006, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Свой-чужой
Киноафиша Сериалы Свой-чужой Сезоны Сезон 1

Свой-чужой 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Свой-чужой»

В 1 сезоне сериала «Свой-чужой» в центре событий оказывается молодой парень, поставленный в непростые обстоятельства. В раннем детстве он лишился родных отца и матери и попал на воспитание в крупную и опасную банду. Местный «крестный отец» стал его единственным родителем и воспитал его подобным себе. Но в глубине души герой чувствует, что он создан для более добрых и справедливых дел. Каково же оказывается его удивление и счастье, когда «отец» отправляет его работать в прокуратуру. Но служить на благо справедливости он не может, ведь «семья» ждет от него секретной информации и наушничества.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Свой-чужой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1
Сезон 1 Серия 1
1 января 2006
Эпизод 2
Сезон 1 Серия 2
1 января 2006
Эпизод 3
Сезон 1 Серия 3
1 января 2006
Эпизод 4
Сезон 1 Серия 4
1 января 2006
Эпизод 5
Сезон 1 Серия 5
1 января 2006
Эпизод 6
Сезон 1 Серия 6
1 января 2006
Эпизод 7
Сезон 1 Серия 7
1 января 2006
Эпизод 8
Сезон 1 Серия 8
1 января 2006
Эпизод 9
Сезон 1 Серия 9
1 января 2006
Эпизод 10
Сезон 1 Серия 10
1 января 2006
Эпизод 11
Сезон 1 Серия 11
1 января 2006
Эпизод 12
Сезон 1 Серия 12
1 января 2006
График выхода всех сериалов
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше